Три украинские теннисистки узнали своих соперниц в первом турнире сезона-2019

Первые матчи с участием Марты Костюк, Даяны Ястремской и Катерины Козловой состоятся в эту пятницу.

Новый теннисный сезон стартует турниром в Брисбене, где планируют сыграть пять украинок. Причем если действующая чемпионка турнира Элина Свитолина, а также Леся Цуренко начнут стартуют сразу в основной сетке, то другие три украинки - Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Марта Костюк - начнут свое участие с квалификации.

Даяна Ястремская, посеянная под вторым номером в квалификации, сыграет против Варвары Лепченко (129-й номер рейтинга WTA) из США.

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Катерина Козлова - седьмая сеяная в квалификации - сыграет с американкой Элли Кик (WTA №159).

16-летняя Марта Костюк будет противостоять пятой сеяной Хизер Уотсон (WTA №91) из Великобритании.

Первые матчи с участием трех украинок состоятся в эту пятницу, 28 декабря. Соревнования в основе турнира стартуют 31 декабря.

Order of play for women’s qualifying tomorrow - with Krunic, Yastremska, Petkovic and Pera as top seeds. pic.twitter.com/WPZB3Licy2 — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 27 грудня 2018 р.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина завершила предсезонную подготовку.