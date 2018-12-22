Ройселанд выиграла гонку преследования этапа КМ, Валентина Семеренко заняла 7-е место

Остальные украинки сдали позиции и финишировали за пределами Топ-15.

В Нове-Место (Чехия) завершилась гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, в рамках которой лучший результат из украинок показала Валентина Семеренко.

Наша спортсменка стартовала 15-й по итогам спринтерской гонки, но сумела подняться на 7-е итоговое место, сообщает официальный сайт соревнований.

Семеренко допустила лишь 1 промах на огневых рубежах и отстала от победительницы на 1 минуту 03,3 секунды.

Остальные украинки, к сожалению, выступили хуже чем накануне и не смогли удержать свои места в Топ-15 итогового протокола.

Победу, как и накануне в спринтерской гонке одержала Марта Олсбю Ройселанд, которая на финише была чуть быстрее Доротеи Виерер из Италии и Ханны Эберг из Швеции.

Результаты гонки:

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия, 0+0+1+1) 29:53.5

2. Доротея Виерер (Италия, 0+0+0+1) +0.2

3. Анна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +4.7

4. Лиза Витоцци (Италия, 1+0+0+0) +53.9

5. Лаура Дальмайер (Германия, 0+0+2+0) +54.2

6. Ванесса Хинц (Германия, 0+0+0+0) +55.8

7. Валентина Семеренко (Украина, 1+0+0+0) +1:03.3

…

22. Анастасія Меркушина (0+1+1+1) +2:25.1

31. Вита Семеренко (0+0+1+2) +2:50.0

49. Юлия Джима (1+0+1+3) +5:08.1

Елена Пидгрушная (2+1+4) — не финишировала