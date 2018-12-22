ФСО Динамо отметило десятку лучших спортсменов 2018 года и призеров Игр непокоренных-2018

Среди лауреатов-воспитанников динамовской школы чемпионы мира и Юношеских Олимпийских Игр.

В Киеве, в конференц-зале МВД Украины состоялась церемония награждения лучших спортсменов ФСО «Динамо» Украины по итогам соревнований этого года и призеров Invictus Games 2018.

«Каждая победа украинских атлетов является гордостью для всего народа, - подчеркнул Министр внутренних дел, председатель ФСО «Динамо» Арсен Аваков. – За уходящий год спортсмены общества на чемпионатах мира и Европы завоевали 129 наград, почти четыре тысячи – на внутренних соревнованиях».

Также Министр отметил успешное выступление сборной команды Украины на Играх непокоренных в Сиднее, где было завоевано 20 медалей (7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовых).

Во время торжественной церемонии Арсен Аваков вручил почетные награды и подарки спортсменам-динамовцам и призерам Игр непокоренных-2018. Спортсменов также поздравили председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал, председатель Нацполіції Сергей Князев, командующий НГУ Юрий Аллеров.

По словам первого заместителя председателя ФСО «Динамо» Украины Виктора Коржа, «благодаря усилиям наших спортсменов Украина входит в 20 лучших мировых сборных за олимпийскими результатами».

Напомним, по итогам соревнований текущего года в десятку лучших спортсменов общества «Динамо» вошли:

чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед,

бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов 2018 года Олег Вередиба (дзюдо),

бронзовый призер чемпионата мира -2018 Георгий Зантарая (дзюдо),

чемпионка мира и бронзовая призерка чемпионата мира Елена Костевич (пулевая стрельба),

мастер спорта Украины по бадминтону, серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр Анастасия Прозорова,

чемпион мира на короткой воде 2018 года Михаил Романчук,

двукратный бронзовый призер чемпионата мира по современному пятиборью Павел Тимощенко,

чемпион юношеских Олимпийских игр Иван Тищенко (гребля академическая),

бронзовая призерка чемпионата мира 2018 года Юлия Ткач-Остапчук (вольная борьба),

їчемпіонка мира 2018 года Алла Черкасова (вольная борьба).