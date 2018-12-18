Министр Жданов назначил главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе гражданина РФ

Кардинальные перемены в тренерском штабе за полтора года до Олимпиады в Токио срывают подготовку спортсменов к главному турниру 4-летия.

Радикальная смена тренерского штаба сборных Украины по греко-римской и вольной борьбе за полтора года до Олимпийских игр грозит полным провалом украинских спортсменов на главных соревнованиях 4-летия в Токио в 2020 году.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации борьбы Украины Норик Геворкян на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент УНИАН. По его словам, впервые за всю историю выступлений на летних Играх Украина может оказаться без медалей в спортивной и греко-римской борьбе.

Помимо того, что решение министра молодежи и спорта не продлевать контракт с Артуром Дзигасовым и подписать соглашение с Сергеем Андреевым непродуманно с точки зрения перспектив национальной команды, оно также является и антиукраинским, отметил Геворкян. Так, по его словам, Игорь Жданов назначил на роль главного тренера сборной Украины гражданина Российской Федерации Сергея Андреева, который к тому же уже 27 лет находится без постоянной тренерской практики.

В Facebook ситуацию прокомментировал и серебряный призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2015 года Жан Беленюк. «Когда в разы повысили заработную плату тренерам национальных сборных команд Украины, прогнозированно стало много желающих на место главного тренера. Не обошлось без интриг, заговоров, личностных амбиций и в моей любимой греко-римской борьбе... По итогам года министр, как ни парадоксально, решает не продлевать контракт с Артуром Дзигасовым и его командой, а подписать нового тренера Сергея Андреева. И что самое интересное, абсолютно никто, как со стороны федерации/ассоциации, так и со стороны министерства, не поинтересовался у спортсменов национальной сборной команды мнения на этот счёт. Как будто это вообще нас не касается… Я лично считаю это категорически неправильным подходом», - отметил Беленюк.

Кардинальная смена тренерского штаба произошла также и в сборной по вольной борьбе, где вместо Руслана Савлохова, который руководил национальной командой до сих пор, был подписан контракт с Григорием Данько. По версии министерства спорта, кандидатуры Сергея Андреева и Григория Данько рекомендовала Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Тем не менее, Норик Геворкян заявил, что кандидатуры новых тренеров были вынесены с нарушением процедур. Главным фактором при назначении, на его взгляд, должно быть мнение экспертной комиссии, в которую входят опытные авторитетные специалисты. Комиссия одобрила Александра Захарука в качестве претендента на должность главного тренера сборной по вольной борьбе, а также выразила поддержку Артуру Дзигасову как наставнику сборной по греко-римской борьбе.

По словам Норика Геворкяна, украинские спортсмены – члены национальных сборных – возмущены решением министерства, которое является исключительно предвзятым. Многие ведущие атлеты собираются бойкотировать тренировки под руководством новых наставников.

Артур Дзигасов признает, что микроклимат в национальной команде испортился в связи с последними изменениями и это неминуемо повлечет провал в спортивных результатах.

При этом 2019 год является решающим в плане получения спортивных лицензий на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Стоит отметить, что до сих пор украинские борцы завоевывали медали на каждой летней Олимпиаде с момента участия Украины как независимой команды. Всего начиная с 1996 года на соревнованиях по вольной и греко-римской борьбе украинцы выиграли 15 олимпийских наград, среди которых 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.