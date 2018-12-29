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«Донбасс» в нелегком поединке вырвал три очка у «Кременчука» в матче УХЛ

19:58, 29 декабря 2018
Хоккей
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Донбасс обыграл Кременчук и продлил свою беспроигрышную серию до 8 матчей / uhl.ua

В Дружковке состоялся центральный матч 26 тура чемпионата Украины по хоккею - чемпионата Украинской хоккейной лиги- Пари-Матч между «Донбассом» и «Кременчуком» 

Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает официальный сайт лиги

Хоть в первом периоде дончане перебросали своего оппонента из Кременчуга, но счёт заброшенным шайбам все же суждено было открыть именно команде Александра Савицкого - точный бросок на свой счёт записал лучший бомбардир УХЛ а текущем сезоне Николай Киселев. 

Паритет на табло «Донбасс» смог восстановить только на экваторе матча, когда Виталий Кирющенков мощно отправил шайбу в пустой угол ворот и вернул дончан в игру. 

На третий период донецкий клуб настроенным вырвать три очка у своего противника. Эта ситуация отобразилась и а табло - сначала Артемий Пуголовкин вывел вперёд свою команду, а потом Илья Коренчук сделал счёт 3:1 и поставил точку в матче. 

Таким образом, благодаря поражению «Кременчука», «Днепр» вышел на чистое первое место в турнирной таблице с 64 набранными очками, а «Донбасс» сократил отставание от второго места на 8 очков.

«Донбасс» - «Кременчук» 3:1  (0:1, 1:0, 2:0)

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Теги: #хоккей#УХЛ#ХК Донбасс#хоккейный клуб Кременчук