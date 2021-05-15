Златан Ибрагимович / фото REUTERS

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не поможет сборной Швеции на чемпионате Европы по футболу, который состоится летом 2021 года.

Об этом стало известно со страницы Федерации футбола Швеции в Twitter.

фото twitter.com/svenskfotboll

Ибрагимович поставил в известность наставника шведской команды Янне Андерссона, что на него нельзя рассчитывать из-за травмы.

39-летний бомбардир повредил колено в поединке Серии А против "Ювентуса" 9 мая. 

Заметим, что сборной Швеции предстоит сыграть против Польши, Испании и Словакии на групповом этапе Евро-2020. Напомним, что Златан максимально пафосно объявил о своем "камбеке" в сборную.

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Автор: Артем Будрин