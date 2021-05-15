Златан Ибрагимович не успеет восстановиться от повреждения.

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не поможет сборной Швеции на чемпионате Европы по футболу, который состоится летом 2021 года.

Об этом стало известно со страницы Федерации футбола Швеции в Twitter.

Ибрагимович поставил в известность наставника шведской команды Янне Андерссона, что на него нельзя рассчитывать из-за травмы.

39-летний бомбардир повредил колено в поединке Серии А против "Ювентуса" 9 мая.

Заметим, что сборной Швеции предстоит сыграть против Польши, Испании и Словакии на групповом этапе Евро-2020. Напомним, что Златан максимально пафосно объявил о своем "камбеке" в сборную.

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Златан Ибрагимович: карьера в сборной Швеции

Ибрагимович ранее выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы, а в этом году триумфально вернулся.

Он является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной - 62 гола в 116 матчах.

Лучшим голом в своей карьере Ибрагимович называл мяч, забитый в футболке сборной Швеции.

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Автор: Артем Будрин