Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не поможет сборной Швеции на чемпионате Европы по футболу, который состоится летом 2021 года.
Об этом стало известно со страницы Федерации футбола Швеции в Twitter.
Ибрагимович поставил в известность наставника шведской команды Янне Андерссона, что на него нельзя рассчитывать из-за травмы.
39-летний бомбардир повредил колено в поединке Серии А против "Ювентуса" 9 мая.
Заметим, что сборной Швеции предстоит сыграть против Польши, Испании и Словакии на групповом этапе Евро-2020. Напомним, что Златан максимально пафосно объявил о своем "камбеке" в сборную.
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Златан Ибрагимович: карьера в сборной Швеции
- Ибрагимович ранее выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы, а в этом году триумфально вернулся.
- Он является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной - 62 гола в 116 матчах.
- Лучшим голом в своей карьере Ибрагимович называл мяч, забитый в футболке сборной Швеции.
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