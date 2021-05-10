"Милан" впервые в истории выиграл на домашнем поле "Ювентуса" - "Альянц Стейдиум".

"Милан" в матче 35-го тура Серии А на выезде обыграл "Ювентус" со счетом 3:0.

"Росонери" забили первый мяч прямо в раздевалку усилиями 21-летнего испанского полузащитника Браима Диаса. Во втором тайме все тот же активный Диас заработал право на пенальти. Он мощно пробил, а защитник и капитан туринцев Джорджио Кьеллини сыграл рукой в штрафной чем и привез "точку". Однако Франк Кессье не реализовал одиннадцатиметрового - Войцех Щенсны удивил великолепным сейвом.

Читайте такжеТащит клуб к серебряным медалям: Малиновский снова забил красивый гол за Аталанту (видео)

И все же "Милан" довел дело до победы. Дальним выстрелом в "девятку" Анте Ребич сделал счет 0:2, а Фикайо Томори поставил точку в поединке, забив головой после подачи штрафного.

Заметим, что эта победа для "Милана" стала исторической. С того момента как "Ювентус" переехал со "Стадио Олимпико" на "Альянц Стейдиум" прошло около 10 лет, но только сейчас "росонери" смогли впервые победить в новом логове врага.

"Ювентус" - "Милан" - 0:3

Голы: Диас, 45+1, Ребич 78, Томори 82

"Ювентус": Щенсни, Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур (Кулусевски, 67), Рабио, Маккенни, Кьеза (Дибала, 79), Роналду, Мората

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кессье, Беннасер (Мейте, 82), Салемакерс (Далот, 82), Диас (Крунич, 70), Чалханоглу, Ибрагимович (Ребич, 66)

Нереализованный пенальти: Кессье, 58 (вратарь)

Предупреждение: Кьеза, 53, Кьеллини, 57 - Диас 59, Салемакерс, 76

Серия А: положение команд

"Интер" уже стал чемпионом досрочно и имеет 85 очков в активе.

"Аталанта" Руслана Малиновского и "Милан" делят вторую строчку и имеют по 72 балла.

"Наполи" имеет 70 зачетных пунктов и замыкает топ-4. "Ювентус" пока лишь пятый с 69 очками и по состоянию на этот момент не попадает в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин