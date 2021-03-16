Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович официально получил вызов в сборную Швеции на мартовские матчи.
Об этом сообщается на официальной странице шведской сборной в Twitter.
Читайте такжеЗвезда футбола Ибрагимович спел вместе с известным тренером на фестивале в Сан-Ремо (видео)39-летний Ибрагимович получил вызов в национальную команду впервые с 2016 года - после Евро-2016 он объявлял о завершении карьеры в сборной.
Сам Ибрагимович в привычном для себя стиле прокомментировал возвращение в сборную.
"Возвращение Бога", - написал он в Instagram.
В марте сборной Швеции предстоит сыграть против Грузии и Косово в отборе на ЧМ-2022, а также провести товарищеский матч с Эстонией.
Златан Ибрагимович: карьера в сборной Швеции
- Ибрагимович ранее выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы.
- Он является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной - 62 гола в 116 матчах.
- Лучшим голом в своей карьере Ибрагимович называл мяч, забитый в футболке сборной Швеции.
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