Златан Ибрагимович вернется в сборную после пятилетней паузы.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович официально получил вызов в сборную Швеции на мартовские матчи.

Об этом сообщается на официальной странице шведской сборной в Twitter.

Читайте такжеЗвезда футбола Ибрагимович спел вместе с известным тренером на фестивале в Сан-Ремо (видео)39-летний Ибрагимович получил вызов в национальную команду впервые с 2016 года - после Евро-2016 он объявлял о завершении карьеры в сборной.

Сам Ибрагимович в привычном для себя стиле прокомментировал возвращение в сборную.

"Возвращение Бога", - написал он в Instagram.

В марте сборной Швеции предстоит сыграть против Грузии и Косово в отборе на ЧМ-2022, а также провести товарищеский матч с Эстонией.

Златан Ибрагимович: карьера в сборной Швеции

Ибрагимович ранее выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы.

Он является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной - 62 гола в 116 матчах.

Лучшим голом в своей карьере Ибрагимович называл мяч, забитый в футболке сборной Швеции.

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Автор: Антон Дударь