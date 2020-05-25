Главный тренер Реала Зидан грубо нарушил карантин

Французского специалиста могут оштрафовать.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан нарушил карантин и может быть оштрафован.

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Об этом сообщает испанский портал Sport.

По информации источника, 47-летний специалист пренебрег законом и покинул Мадрид. Француз отправился на дачу, которая расположена в деревне в пригороде Мадрида. Он приобрел там недвижимость год назад.

Если полиция сможет официально доказать вину Зидана, то его ждет штраф в размере 1500 евро. В Испании на период карантина в связи с пандемией коронавируса запрещено пересекать границы городов. Исключением являются поездки по особо важным причинам.

Напомним, чемпионат Испании остается на паузе из-за пандемии COVID-19. При этом правительство уже разрешило возобновить матчи, начиная с 8 июня.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" провел первую тренировку после карантина.

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