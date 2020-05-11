Реал провел первую тренировку после карантина (фото, видео)
17:36, 11 мая 2020Футбол
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Футболисты вернулись на клубную базу после длительной паузы.
фото: twitter.com/realmadrid
Мадридский "Реал" возобновил тренировочный процесс после карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".
11 мая "Реал" провел первую тренировку на базе клуба после длительной паузы. Футболисты тренируются группами и с соблюдением всех необходимых правил.
Перед тем, как возобновить тренировки, все футболисты и сотрудники "Реала" успешно прошли тесты на коронавирус.
фото: twitter.com/realmadrid
⚽💪 ¡Estamos de vuelta!#RMCity | #HalaMadridpic.twitter.com/JxE3f6Aj4M— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 11, 2020
Напомним, чемпионат Испании может возобновиться 12 июня.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренировки возобновила "Барселона".
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