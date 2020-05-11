Реал провел первую тренировку после карантина (фото, видео)

Футболисты вернулись на клубную базу после длительной паузы.

Мадридский "Реал" возобновил тренировочный процесс после карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".

11 мая "Реал" провел первую тренировку на базе клуба после длительной паузы. Футболисты тренируются группами и с соблюдением всех необходимых правил.

Перед тем, как возобновить тренировки, все футболисты и сотрудники "Реала" успешно прошли тесты на коронавирус.

Напомним, чемпионат Испании может возобновиться 12 июня.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренировки возобновила "Барселона".