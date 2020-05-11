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Реал провел первую тренировку после карантина (фото, видео)

17:36, 11 мая 2020
Футбол
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фото: twitter.com/realmadrid

Об этом сообщила пресс-служба "сливочных".

11 мая "Реал" провел первую тренировку на базе клуба после длительной паузы. Футболисты тренируются группами и с соблюдением всех необходимых правил.

Перед тем, как возобновить тренировки, все футболисты и сотрудники "Реала" успешно прошли тесты на коронавирус.

фото: twitter.com/realmadrid

Напомним, чемпионат Испании может возобновиться 12 июня.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренировки возобновила "Барселона".

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