Главный тренер "Реала", трехкратный победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан заразился коронавирусом.
Об этом сообщил официальный сайт "сливочных".
Пресс-служба клуба заявила, что Зидан сдал положительный тест, однако никаких подробностей не сообщается.
Очевидно, тренер пропустит ближайшие матчи "Реала".
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Стоит отметить, что в январе этого года Зидан уходил на самоизоляцию, так как общался с человеком, зараженным коронавирусом. После этого француз сдал отрицательный тест на COVID-19.
"Реал" в своем ближайшем матче 23 января встретится с "Алавесом" в Ла Лиге. Также Зидан может пропустить игру с "Леванте" 30 января.
"Реал" Мадрид: результаты сезона
- В чемпионате Испании "Реал" занимает второе место, отставая от "Атлетико" на 7 очков (у "матрасников" еще есть матч в запасе).
- В Кубке Испании "сливочные" с позором покинули турнир на стадии 1/16 финала, проиграв клубу из третьего дивизиона. В этом матче за "Реал" дебютировал Андрей Лунин.
- В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" проиграл "Атлетику", не сумев продолжить борьбу за трофей.
- В Лиге чемпионов "Реал" выступал в одной группе с "Шахтером" и дважды проиграл "горнякам". "Сливочные" смогли пробиться в плей-офф только в последнем туре, обыграв "Боруссию" М. В 1/8 финала "Реал" сыграет с "Аталантой".
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