"Это позор": Моуриньо раскритиковал решение отменить дисквалификацию Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" не понимает действий Спортивного арбитражного суда.

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда отменить исключение "Манчестер Сити" из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

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Португальского специалиста цитирует Sky Sports.

"Если "Манчестер Сити" невиновен в этой ситуации, то наказывать клуб на несколько миллионов - это позор. Если ты невиновен, то и наказывать тебя не за что. С другой стороны, если вина есть, то должна быть дисквалификация. В любом случае, это решение - катастрофа.

Я не утверждаю, что "Манчестер Сити" виновен. Я говорю, что если ты ни в чем не виноват, то не должен платить штраф. Ни единого фунта. Деньги для "Сити" - не проблема, но дело не в этом. Их должны были отстранить, раз признали виновными. Я критикую конкретно решение, а не клуб", - заявил "Особенный".

Моуриньо добавил, что больше нет смысла cоблюдать финансовый фэйр-плей, так как большим клубам все равно удастся избежать сурового наказания:

"Думаю, что это конец финансового фэйр-плей. В этом больше нет никакого смысла. Еще до "Ман Сити" другие клубы оказывались в похожей ситуации. Вы знаете, чем все заканчивалось. Думаю, что стоит открыть двери в этот цирк для всех. Пусть все развлекаются, как захотят".

"Манчестер Сити" добился отмены отстранения от еврокубков, а также сокращения штрафа - с 30 до 10 миллионов евро. Решение о наказании принимал УЕФА, а его практически полную отмену - Спортивный арбитражный суд.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" планирует подписать футболиста на позицию украинца Зинченко.

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