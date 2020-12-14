Украинские клубы получили соперников по итогам жеребьевки.

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы стало известно, с кем на этой стадии будут играть представители Украины "Шахтер" и "Динамо".

Соперником "Шахтера" стал чемпион Израиля "Маккаби" Тель-Авив, который стал вторым в своей группе Лиги Европы.

"Динамо" встретится с чемпионом Бельгии "Брюгге". Бельгийцы, как и киевляне, оказались в плей-офф Лиги Европы после вылета из ЛЧ.

Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" уступило "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что при жеребьевке "Шахтер" был сеяным, тогда как "Динамо" - нет.

Матчи этой стадии пройдут 18 и 25 февраля. "Шахтер" первую игру проведет на выезде, а "Динамо" - на своем поле.

"Шахтер" и "Динамо" в еврокубках: главное

"Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

"Динамо" впервые с 2016 года пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

Стало известно, сколько заработали "Шахтер" и "Динамо" по итогам выступления в ЛЧ.

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Автор: Антон Дударь