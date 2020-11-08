"Заря" и "Ворскла" встречаются в 9-м туре УПЛ.

В заключительном матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" принимает "Ворсклу". Матч проходит на "Славутич Арене" в Запорожье.

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Заря - Ворскла.

Начало - в 19.30.

Перед этим матчем "Ворскла" занимает четвертое место в таблице УПЛ. Полтавчане набрали 15 очков и опустились на четвертую позицию, так как "Десна" уже провела свой матч 9-го тура, сумев обойти "Ворсклу".

У "Зари" в активе 10 очков, луганчане располагаются на девятой позиции.

На победу "Зари" в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничью - 3,60, а на успех "Ворсклы" - 4,00.

"Заря" - "Ворскла"

Видеотрансляция матча

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Автор: Антон Дударь