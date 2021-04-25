Луганский клуб дожал "Олимпик" и взял три очка.

В рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" принимала "Олимпик".

Матч завершился победой луганского клуба со счетом 2:1.

Команды обменялись голами с пенальти, а решающий мяч "Заря" забила на 71-й минуте - Шахаб Захеди вышел на замену и из пределов штрафной пробил точно в угол.

"Заря" набрала 41 очко и укрепилась на третьей позиции - луганчане теперь на 4 очка опережают двух ближайших преследователей и еще имеют матч в запасе.

"Олимпик", у которого 18 очков, идет предпоследним.

"Заря" - "Олимпик" - 2:1

Голы: Юрченко, 12 (с пенальти), Шахаб, 70 - Каргбо, 54 (с пенальти)

"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Назарина, Юрченко (Иванисеня, 77), Кочергин, Кабаев (Лунев, 67), Сайядманеш (Руфати, 90+1), Гладкий (Шахаб, 67)

"Олимпик": Кичак, Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Бенито (Каргбо, 46), Экра (Таллес, 46), Тейшейра, Нкенг

Предупреждения: Кабаев, Фаворов - Экра

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Украинская Премьер-лига: 23-й тур

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Автор: Антон Дударь