В рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" принимала "Олимпик".
Матч завершился победой луганского клуба со счетом 2:1.
Команды обменялись голами с пенальти, а решающий мяч "Заря" забила на 71-й минуте - Шахаб Захеди вышел на замену и из пределов штрафной пробил точно в угол.
"Заря" набрала 41 очко и укрепилась на третьей позиции - луганчане теперь на 4 очка опережают двух ближайших преследователей и еще имеют матч в запасе.
"Олимпик", у которого 18 очков, идет предпоследним.
"Заря" - "Олимпик" - 2:1
Голы: Юрченко, 12 (с пенальти), Шахаб, 70 - Каргбо, 54 (с пенальти)
"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо, Назарина, Юрченко (Иванисеня, 77), Кочергин, Кабаев (Лунев, 67), Сайядманеш (Руфати, 90+1), Гладкий (Шахаб, 67)
"Олимпик": Кичак, Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Бенито (Каргбо, 46), Экра (Таллес, 46), Тейшейра, Нкенг
Предупреждения: Кабаев, Фаворов - Экра
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