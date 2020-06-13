"Да вы за***ли": Михайличенко эмоционально отреагировал на решение арбитра в матче Заря - Динамо (видео)

Главный тренер "Динамо" был недоволен просмотром VAR по ходу встречи.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко эмоционально отреагировал на одно из решений арбитра в матче 26-го тура УПЛ против "Зари".

В середине первого тайма защитник "Динамо" Томаш Кендзера пошел в жесткий подкат у бровки, после чего главный арбитр встречи Николай Балакин решил посмотреть VAR на предмет возможной красной карточки.

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Когда рефери возвращался на поле, к нему эмоционально обратился Михайличенко (на видео - начиная с 1:45).

"Да вы за***ли! Вы хотите доказать свою несостоятельность или что, я не могу понять?", - сказал тренер, который, судя по всему, подумал, что арбитр покажет красную карточку.

В итоге Балакин ограничился лишь "горчичником".

Напомним, "Динамо" удалось одержать в матче волевую победу со счетом 3:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на слухи о смене главного тренера команды.

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