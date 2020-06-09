"Есть одно золотое правило": президент Динамо Суркис ответил на слухи о смене главного тренера команды

Президент киевлян предложил журналистам и агентам закрыть эту тему.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис обсудил тему слухов вокруг возможной отставки главного тренера команды Алексея Михайличенко и кандидатов на его место.

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Руководителя цитирует пресс-служба клуба.

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью - никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более - навязчивые советы. Эта истина может быть применена и в случае с моим выбором тренера для "Динамо".

Всем большое спасибо за заботу, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему", - заявил Суркис.

В последнее время в СМИ появлялась информация о возможном возвращении в команду Сергея Реброва, который тренирует "Ференцварош", а также российского специалиста Юрия Семина.

После 25-ти туров "Динамо" набрало 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

Как сообщал УНИАН, в прошлом туре "Динамо" разгромило "Александрию".

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