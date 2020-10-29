Бронзовый призер чемпионата Украины в Запорожье проиграл "Браге".

Луганская "Заря" во втором туре группового этапа Лиги Европы принимала "Брагу" и проиграла со счетом 1:2.

"Заря" пропустила дважды уже в первые одиннадцать минут матча. Сперва луганчане упустили в центре штрафной Паулинью, который замкнул прострел с правого фланга, а затем Рикарду Орта отличился ударом в "девятку".

В дальнейшем "Заря" в первом тайме владела инициативой, однако свои немногочисленные шансы не использовала - Владлен Юрченко не лучшим образом пробил с перспективного штрафного, а в конце тайма дважды из выгодных положений пробил мимо ворот.

После перерыва "Брага" сконцентрировалась на том, чтобы удержать победный счет и добилась своего. "Заря", владея преимуществом, создала пару моментов, но распечатать ворота соперника удалось слишком поздно - на 96-й минуте красивым дальним ударом отличился Дмитрий Иванисеня.

"Заря" - "Брага" - 1:2

Голы: Иванисеня, 90+6 - Паулинью, 4, Рикарду Орта, 11

"Заря": Василь, Хомченовский, Цвек, Вернидуб, Фаворов (Абу-Ханна, 87), Иванисеня, Назарина, Юрченко (Перович, 87), Кабаев (Сайядманеш, 81), Кочергин, Лунев (Гладкий, 62)

"Брага": Матеус, Давид Карму, Раул Силва, Бруно Виана, Эсгаю (Витор Тормена, 90+1), Гайтан (Медейруш, 66), Франсержио, Андре Каштру (Аль-Мусрати, 79), Франсишку Моура, Паулинью (Гильерме, 79), Рикарду Орта (Андре Орта, 66)

Предупреждения: Кочергин - Карму, Франсержио, Раул Силва

"Заря" - "Брага": итоги матча

У "Зари" после двух туров - 0 очков, у "Браги" - 6. В первом туре луганчане разгромно проиграли "Лестеру" (0:3), а "Брага" разгромила АЕК (3:0). У "Лестера" после двух туров 6 очков, а у АЕКа - 0.

"Заря" была лучше соперника в ряде статистических показателей. Статистика ударов: 20-7. Владение мячом - 58% на 42%. Угловые - 10-1.

"Брага" одержала первую победу в одиннадцати матчах против украинских команд.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Брага".

Свой следующий матч в турнире "Заря" проведет 5 ноября - дома против АЕКа. "Брага" в этот же день в гостях сыграет с "Лестером".

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Автор: Антон Дударь