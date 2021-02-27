У Йожефа Сабо пессимистические ожидания.

Авторитетный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для украинских клубов.

Об этом сообщает Meta-ratings.

"Игра "Динамо" с "Брюгге" показала, что у динамовцев есть большие трудности с игрой в атаке. Буквально один свой момент команда реализовала, но в целом игра в атакующих действиях у киевлян не получалась. Ее не было. Видно, что Луческу создал сейчас команду, которая играет с прицелом на оборону, главная задача - не пропустить, а впереди уже как получится. Команда выжидает", - считает Сабо.

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"Думаю, в противостоянии с "Вильярреалом" шансов у "Динамо" немного. Испанцы фавориты и, скорее всего, пройдут нашу команду. Оптимизм, конечно, хорошо, но нужно реально смотреть на вещи. Тягаться с испанцами динамовцам будет сложно", - с пессимизмом смотрит в будущее опытный специалист.

"Что касается "Шахтера", то здесь в первую очередь будет противостояние двух португальских тренеров. Фонсека стабилизировал игру "Ромы" в Серии А, она борется за высокие места. Но если "Шахтер" с римлянами собирается играть так, как в ответном матче с "Маккаби", ему ничего не светит", - сказал 80-летний эксперт.

Заметим, что Сабо с перерывами тренировал киевское "Динамо" трижды. В 1992 году, затем с 1994 по 1997 год, а также с 2004 по 2005.

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Автор: Будрин Артем