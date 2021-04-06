Тренировка вратарей в ФК "Альянс Петролера" / фото facebook.APetroleraCF

Голкипер из Колумбии Гильерме Серрано опозорился во время поединка национального чемпионата. Вратарь клуба "Альянса Петролеро" допустил нелепую ошибку.

Защитник сбросил Серрано медленно мяч, но страж ворот не обработал его и позволил себя запрессинговать. Форвард соперника сообразил, что можно забить гол. Как следствие, уже на 3-й минуте "Альянс" проигрывал 1:0.

Читайте также"Mamamia!": в чемпионате Италии забили гол бисиклетой от перекладины (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем