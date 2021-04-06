Через невероятно эпический фейл голкипера "Альянс Петролеро" пропустил уже на 3-й минуте.

Голкипер из Колумбии Гильерме Серрано опозорился во время поединка национального чемпионата. Вратарь клуба "Альянса Петролеро" допустил нелепую ошибку.

Защитник сбросил Серрано медленно мяч, но страж ворот не обработал его и позволил себя запрессинговать. Форвард соперника сообразил, что можно забить гол. Как следствие, уже на 3-й минуте "Альянс" проигрывал 1:0.

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Автор: Будрин Артем