Виталий Буяльский оформил хет-трик, а Александр Караваев отдал три результативные передачи.

В рамках 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" уже в статусе чемпиона страны играло с "Ворсклой". Команда Мирчи Луческу одержала разгромную победу.

Судьба матча по сути была решена в первые полчаса. За это время полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский оформил свой первый хет-трик в карьере.

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Между вторым и третьим голами Буяльского лучший бомбардир чемпионата Владислав Кулач реализовал пенальти, забив 14-й гол в сезоне.

Во втором тайме "Динамо" довело счет до разгромного, а Александр Караваев оформил три голевые передачи.

Также отметим, что в составе "Динамо" в официальных матчах дебютировал бразилец Клейтон. Он отметился ассистом на Сидклея.

"Динамо" набрало 61 очко и на 13 очков опережает "Шахтер". У "Ворсклы" - 37 очков и шестая позиция в УПЛ.

"Ворскла" - "Динамо" - 1:5

Голы: Кулач, 24 (с пенальти) - Буяльский, 6, 15, 32, Родригес, 65, Сидклей, 84

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков (Сапай, 46), Яворский, Альюн (Челядин, 46), Луизао, Тилль, Пуцлин, Наджееб (Ребенок, 46), Кане (Кравчук, 68), Кулач, Степанюк

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 78), Шепелев (Гармаш, 46), Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 67), Родригес (Клейтон, 82), Беседин (Супряга, 46)

Предупреждения: Сапай, Тилль, Кравчук - Кендзера

Украинская Премьер-лига: 24-й тур

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Автор: Антон Дударь