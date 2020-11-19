Итальянский клуб может оформить трансфер Владислава Супряги и оставить футболиста в киевском клубе на правах аренды.

Итальянский "Милан" всерьез заинтересован в услугах форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Супряги.

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Об этом сообщает портал TodoFichajes.

Как утверждает источник, "россонери" уже начали переговоры с киевским клубом и хотят оформить трансфер Супряги, после чего еще на один сезон оставить его в Киеве на правах аренды.

"Динамо" хочет получить за 20-летнего футболиста сумму порядка 15 миллионов евро, но в итальянском клубе рассчитывают снизить цену вопроса.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать

Летом Супряга вернулся в "Динамо" после успешной аренды в "Днепре-1". Под руководством Мирчи Луческу он стал основным нападающим в "Динамо".

Ранее футболистом интересовалась итальянская "Болонья". Спортивный директор клуба 3 октября сообщил, что итальянцы свернули переговоры по Супряге.

8 октября Супряга продлил контракт с "Динамо", подписав долгосрочное соглашение.

В нынешнем сезоне во всех турнирах на счету Супряги 3 забитых гола.

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Перевод: Данил Слесь