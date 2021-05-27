"Вильярреал" впервые в истории выиграл Лигу Европы.

В польском Гданьске состоялся финальный матч Лиги Европы 2020-2021 между испанским "Вильярреалом" и английским "Манчестер Юнайтед".

Встреча завершилась победой испанского клуба в невероятной серии пенальти.

В первом тайме "МЮ" владел преимуществом, но так и не сумел создать чего-то по-настоящему опасного у ворот соперника. В то же время "Вильярреал" использовал свой шанс после стандарта. Дани Парехо навесил со штрафного, Жерар Морено оторвался от соперника и переправил мяч в сетку.

Почти сразу после перерыва манкунианцам удалось отыграться. После удара Маркуса Рашфорда из-за пределов штрафной мяч рикошетом отскочил к Эдинсону Кавани, и уругваец с близкого расстояния направил сферу в сетку. Добиться большего "МЮ" не удалось, и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время, которое не получилось зрелищным, выявить победителя также не удалось.

А вот серия пенальти получилась просто феерической - все полевые игроки забили свои удары, и при счете 10:10 бить пошли вратари. Херонимо Рульи уверенно реализовал свою попытку, а затем среагировал на удар Давида Де Хеа.

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (11:10 по пенальти)

Голы: Морено, 29 - Кавани, 55

Серия пенальти: 1:0 - Ж. Морено, 1:1 - Мата, 2:1 - Дани Раба, 2:2 - Алекс Теллес, 3:2 - Алькасер, 3:3 - Бруну Фернандеш, 4:3 - А. Морено, 4:4 - Рашфорд, 5:4 - Парехо, 5:5 - Кавани, 6:5 - Мои Гомес, 6:6 - Фред, 7:6 - Альбиоль, 7:7 - Джеймс, 8:7 - Коклен, 8:8 - Шоу, 9:8 - Гаспар, 9:9 - Туанзебе, 10:9 - Пау Торрес, 10:10 - Линделеф, 11:10 Рульи, 11:10 - Де Хеа (вратарь)

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Гаспар, 88), Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (А. Морено, 88), Капу (Раба, 120+3), Парехо, Тригерос (Мои Гомес, 77), Пино (Алькасер, 77), Бакка (Коклен, 60), Ж. Морено

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Теллес, 120+3), Линделеф, Байи (Туанзебе, 116), Шоу, Мактоминай (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116), Бруну Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд (Фред, 100), Кавани

Предупреждения: Капу, Фойт - Байи, Кавани

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": итоги финала

"Вильярреал" впервые в истории выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы. Испанский клуб в первый раз играл в финале.

"МЮ" во второй раз играл в финале Лиги Европы и не смог выиграть еще один трофей.

Унаи Эмери в четвертый раз в карьере стал победителем Лиги Европы (трижды побеждал с "Севильей"). Он стал рекордсмен по победам в Кубке УЕФА/ЛЕ среди тренеров, обойдя Джованни Трапаттони. Уле-Гуннар Сульшер не смог выиграть свой первый трофей у руля "МЮ".

Благодаря победе в финале ЛЕ "Вильярреал" завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Йереми Пино в возрасте 18 лет и 218 дней стал самым молодым испанцем, сыгравшим в финале одного из главных еврокубковых турниров. Он побил рекорд Икера Касильяса (19 лет и 4 дня в финале ЛЧ в 2000 году).

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Автор: Антон Дударь