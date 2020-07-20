Динамо установило клубный антирекорд в чемпионате Украины

Так много в рамках одного сезона киевляне раньше не проигрывали.

Киевское "Динамо" установило личный антирекорд по итогам сезона в Украинской Премьер-лиге 2019-2020.

Поражение от "Колоса" в 32-м туре чемпионата стало для "Динамо" уже девятым в этом сезоне. Киевляне установили клубный антирекорд по этому показателю.

Ранее "Динамо" никогда не проигрывало девять раз в рамках одного чемпионата.

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До этого худшим для киевлян был сезон 2012-2013, когда под руководством Олега Блохина они проиграли восемь раз в тридцати турах.

Отметим, что в этом сезоне из девяти поражений четыре раза "Динамо" уступило "Шахтеру", два раза "Десне" и по одному разу "Заре", "Днепру-1" и "Колосу".

Как сообщал УНИАН, несмотря на поражение от "Колоса", "Динамо" все же смогло стать серебряным призером УПЛ. Киевляне остались на второй строчке благодаря ничейному результату в матче "Заря" - "Десна".

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