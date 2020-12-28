Награда досталась не представителям "Шахтера" или "Динамо".

Всеукраинское объединение тренеров признало Виктора Скрипника лучшим тренером Украинской Премьер-лиги по итогам 2020 года.

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

По итогам баллов от Всеукраинского объединения тренеров, Скрипник получил за год среднюю оценку 4,38 и опередил Александра Рябоконя из "Десны" (4,34), Мирчу Луческу из "Динамо" (4,30), Луиша Каштру из "Шахтера" (4,24) и Юрия Максимова из "Ворсклы" (4,16).

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В 2020 году Скрипник привел "Зарю" к бронзовым медалям в УПЛ. В сезоне 2020-2021 луганский клуб также ведет борьбу за награды, занимая четвертое место после первого круга.

В этом году 51-летний наставник "Зари" шесть раз признавался лучшим тренером тура в УПЛ, что является рекордным результатом.

Виктор Скрипник: тренерская карьера

Украинский специалист на протяжении долгого времени работал с молодежным составом "Вердера", после чего в 2014-2016 годах возглавлял первую команду бременцев.

В 2018 году Скрипник работал в Латвии с "Ригой", которую привел к чемпионству и завоеванию Кубка страны.

Летом 2019-го специалист возглавил "Зарю", с которой стал бронзовым призером УПЛ, по ходу сезона претендуя и на серебро.

Прошлым летом СМИ сообщали о том, что Скрипник возглавить "Днепр-1", однако тренер остался в луганском клубе.

В групповом этапе Лиге Европы 2020-2021 "Заря" под его руководством набрала 6 очков и заняла третье место в группе с "Лестером", "Брагой" и АЕКом.

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Автор: Антон Дударь