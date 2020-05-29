УАФ временно изменила два важных правила проведения футбольных матчей в УПЛ

Команды смогут проводить домашние матчи в других городах, а также иметь в заявке больше игроков.

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил два временных изменения в регламенте по просьбе Украинской Премьер-лиги.

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Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Комитет разрешил командам расширить заявку на матч с 18 до 20 футболистов. Количество запасных игроков в поединке будет увеличено с семи до девяти. Этот шаг связан с тем, что ранее было разрешено каждой команде проводить по пять замен в поединках УПЛ.

Вторым изменением стала отмена нормы регламента, по которой команда должна проводить домашние матчи только на стадионе, расположенном на территории населенного пункта, где официально зарегистрирован и базируется клуб.

Теперь все участники чемпионата смогут проводить домашние игры на любых аренах по всей стране, если в их городах будет действовать жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса.

Украинская Премьер-лига возобновится уже в ближайшие выходные, 30 и 31 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что ждет УПЛ при единичных случаях заражения коронавирусом в командах.

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