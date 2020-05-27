Стало известно, что ждет УПЛ при единичных случаях заражения коронавирусом в командах

Андрей Павелко рассказал о действиях, которые будут предприниматься, если игроки или тренеры УПЛ заразятся коронавирусом.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что УПЛ не будет останавливаться, если кто-то из футболистов или тренеров заболеет коронавирусом.

Слова Павелко приводит официальный сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

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"В случае выявления заболевания не будет остановлен тур, а все команды не уйдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимание опыт других стран, где правительство требовало ухода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому лишь зараженный игрок будет помещен на карантин", - сказал Павелко.

"Решения по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько заболевший был вовлечен", - добавил он.

Напомним, Украинская Премьер-лига возобновится 30 мая.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в украинском футболе внесли важное временное изменение в правила игры.

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