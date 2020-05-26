В украинском футболе внесли важное временное изменение в правила игры

Команды смогут проводить по пять замен вместо привычных трех.

В матчах Украинской Премьер-лиги, а также Кубка Украины сезона 2019-2020 команды смогут проводить по пять замен.

Данное решение принял исполком УАФ, сообщается на официальном сайте организации.

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Правило будет введено временно для того, чтобы после длительной паузы в сезоне снизить нагрузку на футболистов, а также риск получить травму.

У каждой команды будет по три возможности провести замены в игровое время, а также они смогут использовать для этого перерыв.

В матчах Кубка Украины неиспользованные в основное время замены можно будет использовать в овертайме. Кроме того, в дополнительное время команды получат возможность провести еще одну замену.

Напомним, сезон в украинском футболе возобновится 30 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее был опубликован официальный план-календарь завершения сезона.

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