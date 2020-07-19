Заря - Десна: обзор и полное видео матча УПЛ

"Заря" и "Десна" играли в Запорожье в борьбе за медали.

В заключительном туре Украинской Премьер-лиги "Заря" 19 июля "Заря" принимала "Десну". Матч завершился вничью - 1:1. "Заря" осталась на третьей строчке и завоевала бронзовые медали УПЛ. У "Десны" отличился Филипп Будковский, у "Зари" - Дмитрий Хомченовский. Заря - Десна Видеообзор Полное видео матча Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Заря" уступила "Динамо". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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