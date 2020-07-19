Заря - Десна: обзор и полное видео матча УПЛ
21:25, 19 июля 2020Футбол
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"Заря" и "Десна" играли в Запорожье в борьбе за медали.
Заря и Десна встречались в четвертый раз в сезоне / фото ФК Заря
В заключительном туре Украинской Премьер-лиги "Заря" 19 июля "Заря" принимала "Десну".
Матч завершился вничью - 1:1. "Заря" осталась на третьей строчке и завоевала бронзовые медали УПЛ.
У "Десны" отличился Филипп Будковский, у "Зари" - Дмитрий Хомченовский.
Заря - Десна
Видеообзор
Заря - Десна - 1:1. Обзор матча
Полное видео матча
Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Заря" уступила "Динамо".
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