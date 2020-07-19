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Заря - Десна: обзор и полное видео матча УПЛ

21:25, 19 июля 2020
Футбол
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Заря и Десна встречались в четвертый раз в сезоне / фото ФК Заря

Матч завершился вничью - 1:1. "Заря" осталась на третьей строчке и завоевала бронзовые медали УПЛ.

У "Десны" отличился Филипп Будковский, у "Зари" - Дмитрий Хомченовский.

Заря - Десна

Видеообзор

Полное видео матча

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Заря" уступила "Динамо".

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