"Шахтер" и "Заря" одержали победы, "Динамо" потеряло очки.

20, 21 и 22 февраля состоялись матчи 15-го тура Украинской Премьер-Лиги.

"Заря" благодаря дебютному голу Шахаба Захеди обыграла на выезде "Мариуполь".

"Динамо" по ходу игры уступало и лишь на последних минутах спасло ничью в матче против "Десны" благодаря голу с пенальти Виктора Цыганкова.

"Горняки" использовали осечку киевского клуба и сократили расстояние в турнирной таблице. "Шахтер" уверенно обыграл благодаря голам двух бразильцев ФК "Рух".

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Заря" - 0:1

Гол: Шахаб, 34

"ПФК Львов" - "Колос" - 0:2

Голы: Ореховский, 33, 74

"Десна" - "Динамо" - 1:1

Голы: Будковский, 53, - Цыганков, 92 (пен.)

"Александрия" - "Минай" - 3:0

Голы: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57

"Шахтер" - "Рух" - 2:0

Голы: Тете, 9, Майкон, 59 (пен.)

"Ингулец" - "Ворскла" - 2:2

Голы: Бартулович, 22 (пен.), Сичинава, 62 - Степанюк, 49, Кулач, 76 (пен.)

"Олимпик" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Драме, 50 (аг), Булеца, 88

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Зари" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 9 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены через коронавирус.

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницкому. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Будрин Артем