"Заря" укрепляет свои позиции в борьбе за еврокубки.

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" принимал "Зарю". Поединок прошел на "Славутич Арене" в Запорожье, поскольку стадион мариупольцев находится на ремонте.

"Заря" одержала минимальную победу благодаря голу Шахаба Захедитабара, который этой зимой перебрался из "Олимпика" в луганскую команду. Для иранского нападающего это уже 9-й гол в УПЛ и он вырвался на первое место в списке бомбардиров лиги.

Заметим, что для "Зари" это пятая победа подряд в чемпионате.

"Мариуполь" - "Заря" - 0:1

Гол: Шахаб, 34

"Мариуполь": Гальчук, Стасюк (Драмбаєв, 59), Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Чех (Петермана, 75), Топалов (Кулиев, 75), Танковский, Мишньов (Кащук, 59), Очеретько, Сикан (Кулаков, 69).

"Заря": Василь, Жуниньо, Фаворов, Вернидуб, Хомченовский, Кочергин, Назарина, Юрченко (Казаков, 88), Сайядманеш (Лунев, 90+4), Гладкий, Шахаб (Руфати, 90).

Видео обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Украинская Премьер-лига: положение команд

После 14 туров лидирует "Динамо". У них 33 очка.

"Шахтер" дышит киевлянам в спину со второго места. У "горняков" 30 очков.

"Заря" поднялась на третью позицию. У луганчан 26 зачетных пунктов. У "Десны" на 3 балла меньше.

"Мариуполь" только на 9-м месте. У азовцев 16 очков.

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Автор: Будрин Артем