Киевляне сохранили лидерство в таблице УПЛ благодаря голу с пенальти.

В центральном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве встречались "Десна" и "Динамо". Встреча завершилась вничью.

Счет в матче был открыт на 53-й минуте. Подача с фланга от Владислава Калитвинцева нашла Филиппа Будковского, который нанес точный удар головой.

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В концовке матча "Десна" осталась в меньшинстве. Денис Безбородько вышел на замену на 83-й минуте и в следующие четыре минуты умудрился заработать две желтые карточки.

На 90-й минуте мяч в штрафной "Десны" попал в руку Андрею Гитченко. Арбитр сам посмотрел повтор и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Виктор Цыганков.

Таким образом, "Динамо" набрало 34 очка и сохранило лидерство в УПЛ, однако теперь киевляне опережают "Шахтер" только на 1 пункт. У "Десны" - 24 очка и четвертая позиция.

"Десна" - "Динамо" - 1:1

Голы: Будковский, 53 - Цыганков, 90 (с пенальти)

"Десна": Паст, Имереков, Тамм, Полегенько, Ермаков, Тотовицкий, Мостовой, Калитвинцев (Картушов, 82), Арвеладзе (Гитченко, 69), Гуцуляк (Безбородько, 82), Будковский (Чепурненко, 90)

"Динамо": Бущан, Забарный, Миколенко, Караваев, Кендзера, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 65), Буяльский, Сидорчук, Родригес, Беседин (Супряга, 86)

Предупреждения: Ермаков, Имереков, Арвеладзе, Безбородько - Родригес, Цыганков, Беседин, Миколенко

Удаление: Безбородько, 87

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

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Автор: Антон Дударь