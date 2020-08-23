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Украинская Премьер-лига: результаты первого тура, таблица

20:24, 23 августа 2020
Футбол
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Динамо уверенно выиграло первый матч при Луческу / фото ФК Динамо Киев

Действующий чемпион "Шахтер" принимал "Колос" на "Олимпийском" и одержал победу со счетом 3:1, не реализовав при этом два пенальти.

"Динамо" провело первый официальный матч под руководством Мирчи Луческу и разгромило "Олимпик". При этом бронзовый призер УПЛ "Заря" уступила "Десне".

Результаты матчей

"Олимпик" - "Динамо" - 1:4 

Голы: Политыло, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15 (в свои ворота), Супряга, 56, Цыганков, 87

"Шахтер" - "Колос" - 3:1 

Голы: Алан Патрик, 60 (с пенальти), 70, Волынец, 72 (в свои ворота) - Костышин, 77

"Десна" - "Заря" - 3:1 

Голы: Филиппов, 57 (с пенальти), Тамм, 63, Будковский, 73 - Фаворов, 43

"Александрия" - "Мариуполь" - 4:1 

Голы: Шастал, 45, Гордиенко 47, Мышенко, 49, Безбородько, 90+1 - Кулаков, 82

"Ингулец" - "Днепр-1" - 1:1 

Голы: Балан, 42 - Цуриков, 33

"Ворскла" - "Рух" - 5:2 

Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (в свои ворота), Скляр, 44, Кулач, 49 - Федорчук, 63, Бойчук, 90+1

"Львов" - "Минай" - матч перенесен

Турнирная таблица

upl.ua

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Автор: Данил Слесь

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