Украинская Премьер-лига: результаты первого тура, таблица

"Шахтер" и "Динамо" начали сезон с побед.

21, 22 и 23 августа состоялись матчи первого тура нового сезона чемпионата Украины по футболу.

Действующий чемпион "Шахтер" принимал "Колос" на "Олимпийском" и одержал победу со счетом 3:1, не реализовав при этом два пенальти.

"Динамо" провело первый официальный матч под руководством Мирчи Луческу и разгромило "Олимпик". При этом бронзовый призер УПЛ "Заря" уступила "Десне".

Результаты матчей

"Олимпик" - "Динамо" - 1:4

Голы: Политыло, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15 (в свои ворота), Супряга, 56, Цыганков, 87

"Шахтер" - "Колос" - 3:1

Голы: Алан Патрик, 60 (с пенальти), 70, Волынец, 72 (в свои ворота) - Костышин, 77

"Десна" - "Заря" - 3:1

Голы: Филиппов, 57 (с пенальти), Тамм, 63, Будковский, 73 - Фаворов, 43

"Александрия" - "Мариуполь" - 4:1

Голы: Шастал, 45, Гордиенко 47, Мышенко, 49, Безбородько, 90+1 - Кулаков, 82

"Ингулец" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Балан, 42 - Цуриков, 33

"Ворскла" - "Рух" - 5:2

Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (в свои ворота), Скляр, 44, Кулач, 49 - Федорчук, 63, Бойчук, 90+1

"Львов" - "Минай" - матч перенесен

Турнирная таблица

Новый сезон УПЛ: детали

Матчи первого тура проходили без зрителей.

Поединок "Львова" и "Миная" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в львовской команде.

Новичками УПЛ по итогам прошлого сезона стали "Рух", "Ингулец" и "Минай". Высший дивизион покинули "Карпаты", а турнир был расширен до 14 команд.

УАФ утвердила даты и регламент нового сезона УПЛ.

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Автор: Данил Слесь