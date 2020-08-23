Украинская Премьер-лига: результаты первого тура, таблица
21, 22 и 23 августа состоялись матчи первого тура нового сезона чемпионата Украины по футболу.
Действующий чемпион "Шахтер" принимал "Колос" на "Олимпийском" и одержал победу со счетом 3:1, не реализовав при этом два пенальти.
"Динамо" провело первый официальный матч под руководством Мирчи Луческу и разгромило "Олимпик". При этом бронзовый призер УПЛ "Заря" уступила "Десне".
Результаты матчей
"Олимпик" - "Динамо" - 1:4
Голы: Политыло, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15 (в свои ворота), Супряга, 56, Цыганков, 87
"Шахтер" - "Колос" - 3:1
Голы: Алан Патрик, 60 (с пенальти), 70, Волынец, 72 (в свои ворота) - Костышин, 77
"Десна" - "Заря" - 3:1
Голы: Филиппов, 57 (с пенальти), Тамм, 63, Будковский, 73 - Фаворов, 43
"Александрия" - "Мариуполь" - 4:1
Голы: Шастал, 45, Гордиенко 47, Мышенко, 49, Безбородько, 90+1 - Кулаков, 82
"Ингулец" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Балан, 42 - Цуриков, 33
"Ворскла" - "Рух" - 5:2
Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (в свои ворота), Скляр, 44, Кулач, 49 - Федорчук, 63, Бойчук, 90+1
"Львов" - "Минай" - матч перенесен
Турнирная таблица
Новый сезон УПЛ: детали
- Матчи первого тура проходили без зрителей.
- Поединок "Львова" и "Миная" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в львовской команде.
- Новичками УПЛ по итогам прошлого сезона стали "Рух", "Ингулец" и "Минай". Высший дивизион покинули "Карпаты", а турнир был расширен до 14 команд.
- УАФ утвердила даты и регламент нового сезона УПЛ.
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