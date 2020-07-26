Минувший сезон УПЛ стал самым результативным в истории

В среднем команды забивали по 2,78 гола за игру.

Минувший сезон Украинской Премьер-лиги стал самым результативным в истории чемпионатов Украины.

Читайте такжеОпределился второй финалист плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы

Об этом сообщает Sport.ua.

Команды забили 511 голов в 184 матчах без учета поединков плей-офф за Лигу Европы. В среднем за игру забивалось 2,78 гола.

Это новый рекорд средней результативности. Предыдущий был установлен в сезоне-1999/00, когда команды в среднем забивали 2,72 мяча за матч (652 гола в 240 встречах).

Лидерами сезона по результативности стали "Шахтер" и "Динамо". У "горняков" в активе 80 голов (2,5 за игру), а у киевлян - 65 (2,03).

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром УПЛ по итогам сезона стал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, на счету которого 20 голов.

УНИАН ранее сообщал о том, что матчи Украинской Премьер-лиги впервые с марта прошли со зрителями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram