Претендент на медали "Десна" проиграла во втором туре подряд.

В рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги "Десна" принимала "Днепр-1".

Матч завершился победой гостей, которым три очка принес дебютный дубль Марио Чуже.

"Днепр-1" не проигрывает после зимнего перерыва. Серия днепрян без поражений насчитывает шесть матчей.

"Днепр-1" набрал 22 очка и занимает восьмое место в таблице УПЛ. У "Десны" - 30 очков и четвертая позиция.

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"Десна" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Чуже, 45+1, 90+4

"Десна": Литовка, Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 72), Гуцуляк (Безбородько, 83), Чепурненко (Домбровский, 46), Огиря, Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский

"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Назаренко (Цуриков, 68), Игнатенко, Пихаленок, Чуже, Когут (Ди Франко, 78), Довбик (Хобленко, 88)

Предупреждения: Безбородько - Адамюк, Безбородько

Украинская Премьер-лига: 19-й тур

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Автор: Антон Дударь