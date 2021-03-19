Флаги Украины, УАФ и УПЛ на Олимпийском / фото ФК Шахтер
20 и 21 марта пройдут матчи 19-го тура чемпионата Украины.
Расписание трансляций
20 марта
14.00. "Мариуполь" - "Минай"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Десна" - "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Ворскла" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 2"
21 марта
14.00. "Ингулец" - "Александрия"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Львов" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Рух"
Трансляция - "2+2
19.30. "Колос" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига: перед 19-м туром
- После 18 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (43 очка), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".
- В зоне вылета идет "Львов", у которого 12 очков.
- В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Украинская Премьер-лига: результаты матчей 18-го тура, таблица.
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