Флаги Украины, УАФ и УПЛ на Олимпийском / фото ФК Шахтер

20 и 21 марта пройдут матчи 19-го тура чемпионата Украины.

Расписание трансляций

20 марта

14.00. "Мариуполь" - "Минай"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Десна" - "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Ворскла" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 2"

21 марта

14.00. "Ингулец" - "Александрия"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Львов" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Рух"

Трансляция - "2+2

19.30. "Колос" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

Украинская Премьер-лига: перед 19-м туром

  • После 18 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (43 очка), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".
  • В зоне вылета идет "Львов", у которого 12 очков.
  • В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
  • Украинская Премьер-лига: результаты матчей 18-го тура, таблица.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь