Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 19-го тура

"Шахтер" сыграет против "Львова", а "Динамо" примет "Рух".

20 и 21 марта пройдут матчи 19-го тура чемпионата Украины. Расписание трансляций 20 марта 14.00. "Мариуполь" - "Минай" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Десна" - "Днепр-1" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Ворскла" - "Олимпик" Трансляция - "Футбол 2" 21 марта 14.00. "Ингулец" - "Александрия" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Львов" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Рух" Трансляция - "2+2 19.30. "Колос" - "Заря" Трансляция - "Футбол 1" Украинская Премьер-лига: перед 19-м туром После 18 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (43 очка), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".

В зоне вылета идет "Львов", у которого 12 очков.

В гонке бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 18-го тура, таблица. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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