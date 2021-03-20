Артем Милевский в составе "Миная" на поле так и не появился.

В первом матче 19-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" принимал "Минай".

Мариупольцы впервые в сезоне играли на домашнем стадионе - на арене проводили замену газона и предыдущий поединок проходил на ней еще в июле.

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Встреча завершилась без забитых голов. В первом тайме гол Артема Бондаренко отменили из-за офсайда, а в концовке матча мяч попал в руку Терсиусу Малепе в штрафной "Миная", но арбитр не увидел повода, чтобы назначить пенальти.

Серия "Мариуполя" без побед в УПЛ теперь насчитывает восемь матчей. У команды в активе 18 очков, она занимает девятое место в таблице. У "Миная" - 14 очков и двенадцатая позиция.

"Мариуполь" - "Минай" - 0:0

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Быков (Мампасси, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковский, Бондаренко (Чех, 74), Мишнев, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

"Минай": Попович, Лопыренок, Малепе, Матич, Маембе, Снижко, Кожанов (Пыняшко, 67), Петрусенко, Хахлев (Бойко, 81), Нуриев, Ахмедзаде (Шиндер, 67).

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Автор: Антон Дударь