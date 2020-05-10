Украинские футболисты организовали гол в матче чемпионата Беларуси (видео)

Александр Нойок и Артем Милевский помогли брестскому "Динамо" сыграть вничью.

Украинские футболисты Александр Нойок и Артем Милевский помогли брестскому "Динамо" открыть счет в матче 8-го тура чемпионата Беларуси против "Динамо" Минск.

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На 5-й минуте встречи Нойок выполнил пас в штрафную, а Милевский навязал борьбу защитнику гостей Карло Бручичу. Хорват пытался помешать украинцу замкнуть передачу и в итоге сам переправил мяч в ворота.

Диктор по стадиону сперва объявил, что автором гола стал Милевский, но в протоколе матча мяч все же был указан как автогол.

Встреча в итоге завершилась победой "Динамо" Брест со счетом 2:1.

Нойок провел на поле весь матч, а Милевский был заменен на 87-й минуте.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что команды украинцев выдали феерический матч в Кубке Беларуси.