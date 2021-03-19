К сожалению, апелляция УАФ была отклонена.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) рассмотрел апелляцию Украинской ассоциации футбола касательно технического поражения сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.

Апелляция УАФ была отклонена, сообщил официальный сайт CAS.

Таким образом, суд подтвердил решение УЕФА от 25 ноября 2020 года засчитать украинской сборной техническое поражение со счетом 0:3.

"CAS отклоняет апелляцию УАФ и подтверждает, что матч Швейцария - Украина объявлен завершенным со счетом 3:0", - говорится в заявлении CAS.

CAS пришел к выводу, что "правила, изложенные в циркулярах УЕФА, были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, когда она пришла к выводу, что из-за отсутствия реальных вариантов изменения расписания, УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся". Как следствие, матч был признан проигранным украинской стороной.

В CAS также подчеркнули, что УАФ "не была виновата, а стала несчастной жертвой пандемии коронавируса". Было постановлено, что УАФ не будет оплачивать УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации любые расходы.

Техническое поражение сборной Украине: хронология событий

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Автор: Антон Дударь