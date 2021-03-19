Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) рассмотрел апелляцию Украинской ассоциации футбола касательно технического поражения сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.
Апелляция УАФ была отклонена, сообщил официальный сайт CAS.
Таким образом, суд подтвердил решение УЕФА от 25 ноября 2020 года засчитать украинской сборной техническое поражение со счетом 0:3.
"CAS отклоняет апелляцию УАФ и подтверждает, что матч Швейцария - Украина объявлен завершенным со счетом 3:0", - говорится в заявлении CAS.
CAS пришел к выводу, что "правила, изложенные в циркулярах УЕФА, были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, когда она пришла к выводу, что из-за отсутствия реальных вариантов изменения расписания, УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся". Как следствие, матч был признан проигранным украинской стороной.
В CAS также подчеркнули, что УАФ "не была виновата, а стала несчастной жертвой пандемии коронавируса". Было постановлено, что УАФ не будет оплачивать УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации любые расходы.
Техническое поражение сборной Украине: хронология событий
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
- Стала известна причина, по которой техническое поражение за матч присудили сборной Украины.
- 9 декабря стало известно, что УАФ подала апелляцию в Лозанну.
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