Директор сборной Швейцарии по футболу Пьерлуиджи Тами, комментируя отмену матча Лиги наций с Украиной, выразил надежду, что дисциплинарный комитет УЕФА примет решение в пользу швейцарцев.
Слова Тами приводит 20min.ch.
"Я не чувствовал, что украинская сторона серьезно занималась поиском решения ситуации. Может, я ошибаюсь. Мы сделали свою работу и полностью выполнили протокол. Мне было бы сложно понять решение об исходе матча жребием. Ожидаю решение в нашу пользу. Но я не юрист, может, что-то упускаю", - сказал Тами.
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Он подчеркнул, что швейцарская сборная была готова к матчу и предпочла бы "решить все на поле и по спортивному принципу".
"Мы разочарованы, это досадно. Но мы понимаем, потому что речь о здоровье игроков. Мы всегда уважали протокол УЕФА. Реализовали его, приложив все усилия. За последние несколько дней трижды проходили тестирование, все результаты были отрицательными. Мы хотели играть и все сделали для этого", - отметил Тами.
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. Оно не будет принято оперативно. Есть три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1).
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А. Перед последним туром у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
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