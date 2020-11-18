В сборной Швейцарии считают, что сборная Украины сделала недостаточно для того, чтобы решить ситуацию с матчем.

Директор сборной Швейцарии по футболу Пьерлуиджи Тами, комментируя отмену матча Лиги наций с Украиной, выразил надежду, что дисциплинарный комитет УЕФА примет решение в пользу швейцарцев.

Слова Тами приводит 20min.ch.

"Я не чувствовал, что украинская сторона серьезно занималась поиском решения ситуации. Может, я ошибаюсь. Мы сделали свою работу и полностью выполнили протокол. Мне было бы сложно понять решение об исходе матча жребием. Ожидаю решение в нашу пользу. Но я не юрист, может, что-то упускаю", - сказал Тами.

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Он подчеркнул, что швейцарская сборная была готова к матчу и предпочла бы "решить все на поле и по спортивному принципу".

"Мы разочарованы, это досадно. Но мы понимаем, потому что речь о здоровье игроков. Мы всегда уважали протокол УЕФА. Реализовали его, приложив все усилия. За последние несколько дней трижды проходили тестирование, все результаты были отрицательными. Мы хотели играть и все сделали для этого", - отметил Тами.

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Антон Дударь