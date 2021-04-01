Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам встал на защиту сборной Казахстана, которую не воспринимали как достойного соперника.

Слова специалиста приводит Get French Football.

"В этой группе всем тяжело. Посмотрите на Казахстан, который по вашим словам (журналистов) был командой болванов. Они смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и болваны, правда?", - заявил тренер сборной чемпионов мира после победы над Боснией и Герцоговиной (1:0).