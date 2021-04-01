Дидье Дешам / фото REUTERS
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам встал на защиту сборной Казахстана, которую не воспринимали как достойного соперника.
Слова специалиста приводит Get French Football.
фото twitter.com/GFFN
"В этой группе всем тяжело. Посмотрите на Казахстан, который по вашим словам (журналистов) был командой болванов. Они смогли сыграть вничью с Украиной. Не такие уж они и болваны, правда?", - заявил тренер сборной чемпионов мира после победы над Боснией и Герцоговиной (1:0).
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Украина - Казахстан: итоги матча
- Сборная Украины впервые в пяти встречах не смогла обыграть Казахстан.
- После трех туров квалификации Украина набрала 3 очка, в третий раз подряд сыграв вничью 1:1. В группе D во Франции 7 очков в трех играх, в Финляндии - 3 (2 игры), в Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 1 очку в двух играх.
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка - 8,2).
- Роман Яремчук забил 7-й гол за сборную Украины в 22 матчах.
- Анатолий Трубин в 19 лет и 242 дня он стал самым молодым вратарем-дебютантом украинской сборной в официальных матчах (в товарищеских рекорд у Андрея Лунина - 19 лет и 40 дней).
- Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 1 сентября - в гостях против Казахстана.
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