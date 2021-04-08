Подопечные Александра Косенко почти гарантировали себе выход на чемпионат Европы.

Сборная Украины по футзалу провела свой пятый матч в квалификации на чемпионат Европы-2022.

"Желто-синие" в Запорожье уничтожили команду Дании, с которой уже встречались сутками раньше.

На этот раз счет получился еще более разгромным: Дания пропустила 8 голов, а сама не осилила забить больше двух. Скандинавская сборная дважды отыгрывалась после первого и второго пропущенного голов, но на этом их успех закончился. При счете 2:2 украинцы забили еще 6 голов и в конце концов установили на табло итоговый счет 8:2.

Украина - Дания - 8:2

Голы: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малышко, 11, Абакшин, 12, Лебедь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 - Годдар, 5, Скотт Расмуссен, 11

Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: что нужно знать

Сборная Украины ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы в одной группе с командами Хорватии, Дании и Албании. Украинцы проведут по два матча с каждым соперником.

Ранее украинцы разгромили сборную Албании, а также проиграли хорватам на выезде. Затем хорваты победили украинцев еще раз - в Запорожье при пустых трибунах.

После пяти матчей Украина занимает второе место в группе (9 очков в 5 матчах). Хорватия (15 очков в 5 играх) уже гарантировала себе путевку на Евро.

Согласно регламенту, в финальный турнир выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых мест, а также победитель стыковых матчей между двумя вторыми худшими командами.

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Автор: Будрин Артем