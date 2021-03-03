Украинцы провели второй матч в квалификации

Сборная Украины по футзалу во втором матче квалификации на чемпионат Европы-2022 играла в Хорватии.

Команда Александра Косенко потерпела поражение. Украинцы пропустили первыми, затем вышли вперед, но не смогли удержать свое преимущество.

Читайте такжеДосадное поражение в конце матча: украинский клуб вылетел из футзальной Лиги чемпионов (видео)

Хорватия - Украина - 3:2

Голы: Сутон, 2, Еловчич, 35, Перич, 38 - Педяш, 9, Малышко, 19

Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: что нужно знать

Сборная Украины ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы в одной группе с командами Хорватии, Дании и Албании. Украинцы проведут по два матча с каждым соперником.

Ранее украинцы разгромили сборную Албании.

После двух матчей Украина занимает второе место в группе. Хорватия лидирует (9 очков в 3 играх).

Согласно регламенту, в финальный турнир выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых мест, а также победитель стыковых матчей между двумя худшими вторыми командами.

Следующий матч в отборе украинцы проведут 7 марта - в Запорожье против сборной Хорватии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь