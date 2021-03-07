Украинцы в результативном матче уступили на своем поле.

Сборная Украины по футзалу провела третий матч в квалификации на чемпионат Европы-2022.

"Желто-синие" в Запорожье при пустых трибунах проиграли Хорватии.

Читайте такжеДосадное поражение в конце матча: украинский клуб вылетел из футзальной Лиги чемпионов (видео)Это поражение стало вторым подряд в двух матчах против хорватской сборной, которая теперь гарантировала себе путевку на чемпионат Европы.

Украина - Хорватия - 2:7

Голы: Шотурма, 11, Зварич, 12 - Матошевич, 9, Маринович, 15, 23, 35, Еловчич, 31, Канюх, 32, Сухов, 39 (автогол)

Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: что нужно знать

Сборная Украины ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы в одной группе с командами Хорватии, Дании и Албании. Украинцы проведут по два матча с каждым соперником.

Ранее украинцы разгромили сборную Албании, а также проиграли хорватам на выезде.

После двух матчей Украина занимает второе место в группе (3 очка в 3 матчах). Хорватия (12 очков в 4 играх) уже гарантировала себе путевку на Евро.

Согласно регламенту, в финальный турнир выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых мест, а также победитель стыковых матчей между двумя худшими вторыми командами.

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Автор: Антон Дударь