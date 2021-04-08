Украинцы одержали вторую победу в текущем отборочном цикле.

Сборная Украины по футзалу провела свой очередной матч в квалификации на чемпионат Европы-2022.

"Желто-синие" в Запорожье при пустых трибунах уничтожили команду Дании.

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Несмотря на такой разгромный счет, начало матча для подопечных Александра Косенко вышло сложным: Дания провела несколько неприятных атак и заставила понервничать болельщиков Украины.

Однако во втором тайме "желто-синие" поймали кураж и не оставили шансов сопернику.

8 апреля, сборная Украины проведет еще один поединок против Дании на этом же паркете, однако уже будучи номинальным хозяином. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Дания - Украина - 2:6

Голы: Фальк, 6, Журба, 40 (авт.) - Педяш, 5, Вейс, 17 (авт.), Абакшин, 21, 26, Фаренюк, 38, 39

Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: что нужно знать

Сборная Украины ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы в одной группе с командами Хорватии, Дании и Албании. Украинцы проведут по два матча с каждым соперником.

Ранее украинцы разгромили сборную Албании, а также проиграли хорватам на выезде. Затем хорваты победили украинцев еще раз - в Запорожье при пустых трибунах.

После четырех матчей Украина занимает второе место в группе (6 очков в 4 матчах). Хорватия (15 очков в 5 играх) уже гарантировала себе путевку на Евро.

Согласно регламенту, в финальный турнир выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых мест, а также победитель стыковых матчей между двумя вторыми худшими командами.

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Автор: Будрин Артем