Подопечные Андрея Шевченко проведут первый спарринг в 2021 году.

23 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Бахрейна. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Бахрейн.

Букмекеры записали Украину в фавориты этой встречи.

Коэффициент на победу Бахрейна составляет 8,15, тогда как на успех команды Андрея Шевченко - 1,39. Ничья оценивается коэффициентом 4,61.

На то, что украинцы смогут не проиграть дома, коэффициент составляет 1,09. На победу Бахрейна или ничью - 3,10.

Заметим, что ранее в истории команды Украины и Бахрейна между собой не пересекались.

Сборная Украины: что нужно знать о подготовке к Евро-2020

Перед чемпионатом Европы сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. А также Виталий Буяльский, у которого диагностировали трещину в ступне.

В спарринге против Бахрейна тренерский штаб не сможет рассчитывать на украинских легионеров, которые еще завершают сезоны в европейских чемпионатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрей Ярмоленко). Эта группа игроков присоединится к команде позже.

В лагере "желто-синих" царит замечательная атмосфера, коллектив Андрея Шевченко в Харькове в хорошем настроении продолжает подготовку к Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин