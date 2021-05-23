23 мая сборная Украины проведет свой первый контрольный матч в 2021 году - подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Бахрейна. Матч пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Бахрейн.
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Начало встречи в 21:00.
Сборная Украины ранее с Бахрейном не пересекалась. Андрей Шевченко в этом матче не сможет рассчитывать на украинских легионеров, которые еще завершают сезоны в европейских чемпионатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрей Ярмоленко). Эта группа исполнителей присоединится к команде позже.
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Судить поединок будет чешский арбитр Павел Орел.
Товарищеский матч
Украина - Бахрейн
Онлайн-трансляция матча
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