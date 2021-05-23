Украина и Бахрейн сыграют между собой впервые в истории.

23 мая сборная Украины проведет свой первый контрольный матч в 2021 году - подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Бахрейна. Матч пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Бахрейн.

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Начало встречи в 21:00.

Сборная Украины ранее с Бахрейном не пересекалась. Андрей Шевченко в этом матче не сможет рассчитывать на украинских легионеров, которые еще завершают сезоны в европейских чемпионатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрей Ярмоленко). Эта группа исполнителей присоединится к команде позже.

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Судить поединок будет чешский арбитр Павел Орел.

Товарищеский матч

Украина - Бахрейн

Онлайн-трансляция матча

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Автор: Артем Будрин