Будущее звездного нападающего остается неопределенным.

Отец и агент звезды футбола Лионеля Месси Хорхе Месси накануне провел встречу с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу.

Как сообщает Marca, встреча продлилась около двух часов, и сторонам не удалось достичь договоренности.

Бартомеу настаивает, что Месси должен остаться в "Барселоне" и предлагает аргентинцу продлить контракт на два года. Он заявил, что каталонский клуб не будет вести переговоры о продаже футболиста.

Бартомеу заявил, что пункт о досрочном расторжении контракта, которым мог воспользоваться Месси, был действителен до 10 июня. Он считает, что аргентинец должен вернуться к тренировкам, иначе "Барселона" может оштрафовать его.

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В то же время отец Месси настаивал на том, что аргентинец хочет покинуть клуб.

Сторонам пока не удалось убедить друг друга, однако ни Месси, ни клуб не заинтересованы в том, чтобы решать спор в суде.

Переговоры между сторонами продолжатся, а Месси, по данным источника, пока не будет тренироваться с "Барселоной".

Издание tycsports.com сообщает, что после встречи с Бартомеу отец Месси заявил: "Мой сын не остается".

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Автор: Антон Дударь