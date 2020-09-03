Отец и агент звезды футбола Лионеля Месси Хорхе Месси накануне провел встречу с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу.
Как сообщает Marca, встреча продлилась около двух часов, и сторонам не удалось достичь договоренности.
Бартомеу настаивает, что Месси должен остаться в "Барселоне" и предлагает аргентинцу продлить контракт на два года. Он заявил, что каталонский клуб не будет вести переговоры о продаже футболиста.
Бартомеу заявил, что пункт о досрочном расторжении контракта, которым мог воспользоваться Месси, был действителен до 10 июня. Он считает, что аргентинец должен вернуться к тренировкам, иначе "Барселона" может оштрафовать его.
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В то же время отец Месси настаивал на том, что аргентинец хочет покинуть клуб.
Сторонам пока не удалось убедить друг друга, однако ни Месси, ни клуб не заинтересованы в том, чтобы решать спор в суде.
Переговоры между сторонами продолжатся, а Месси, по данным источника, пока не будет тренироваться с "Барселоной".
Издание tycsports.com сообщает, что после встречи с Бартомеу отец Месси заявил: "Мой сын не остается".
Лионель Месси намерен покинуть "Барселону": главное
- 25 августа Месси проинформировал руководство "Барселоны" о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считает, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте.
- Лионель Месси уже созванивался с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой, чтобы обсудить возможный трансфер. Сообщалось также, что игрок и тренер планируют встретиться в Барселоне, где Гвардиола проводит отпуск.
- Отца Месси на днях заметили в аэропорту Манчестера, куда он прилетел на переговоры.
- Кроме "Ман Сити", претендентами на Месси называют ПСЖ и "Ювентус". Однако в "Сити", по данным СМИ, уверены, что аргентинец отклонит предложения других клубов.
- Ла Лига сделала заявление о том, что контракт Месси с "Барселоной" все еще действителен, а для его расторжения клуб должен получить полную сумму отступных.
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