Рекордсмен сборной Украины стал лицом с обложки.

Ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук прорекламировал носки, которые принято дарить на 23 февраля "защитникам отечества". Праздник ввели при Советском Союзе, а сейчас он до сих пор актуален на территории Российской Федерации.

В Instagram футбольного клуба "Зенит" появилось сообщение, где Тимощук рекомендует тематические носки с особой атрибутикой и нанесенным принтом.

На фото бывший капитан сборной Украины сидит в носках на фоне цифры 23 и надписи "Дари носки!".

Напомним, что Тимощук является рекордсменом сборной Украины, за которую сыграл больше всего матчей среди украинцев - 144 поединка.

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Анатолий Тимощук: главное

Тимощук был капитаном донецкого "Шахтера", после чего перешел в "Зенит", а затем - в "Баварию". Позже он вернулся в российский клуб, а в 2016-м году завершил карьеру в составе казахстанского "Кайрата".

За сборную Украины Тимощук провел 144 матча и забил 4 гола.

С 2017 года экс-полузащитник начал тренерскую карьеру в питерском "Зените".

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Автор: Будрин Артем