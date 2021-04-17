Тайсон продолжит карьеру у себя на родине.

Бразильский полузащитник Тайсон продолжит карьеру в "Интернасьонале".

Об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба.

Клуб и игрок достигли договоренности о подписании двухлетнего контракта.

Официальная презентация Тайсона пройдет в ближайшие дни.

В бразильском клубе он будет играть под №10.

Тайсон ранее выступал за "Интернасьонал" с 2008 по 2010 годы, после чего перебрался в Украину.

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Напомним, "Шахтер" и Тайсон досрочно расторгли контракт, который истекал в летнее межсезонье. Это произошло после того, как игрок отказался выходить на замену в матче с "Ромой" и был переведен в дублирующий состав.

Тайсон: карьера в Украине

Тайсон переехал в Украину в 2010 году после трансфера в "Металлист". В 2013-м году он перешел в "Шахтер" за 16 миллионов евро.

За "горняков" бразилец провел 299 матчей, в которых забил 55 голов. Из донецкого клуба он вызывался в сборную Бразилии, за которую провел 7 матчей и забил 1 гол.

С "Металлистом" Тайсон дважды становился бронзовым призером УПЛ, а с "Шахтером" шесть раз выиграл золотые медали, 5 раз - Кубок Украины и 4 раза - Суперкубок.

Летом 2019 года Тайсона пыталась подписать "Рома", бразилец давил на "Шахтер" через соцсети, однако донецкий клуб не отпустил игрока, объяснив это тем, что римский клуб не был готов заплатить 30 миллионов отступных.

Свой последний матч в "Шахтере" Тайсон провел за дублирующий состав.

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Автор: Антон Дударь